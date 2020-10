Plus belle la vie en avance : Nathan jaloux de César (vidéo PBLV épisode n°4126)

4.9 ( 8 )



Nathan se montre jaloux de César lundi prochain dans votre série quotidienne Plus belle la vie. En effet, Nathan discute avec Barbara au sujet de César et on peut dire qu’il n’est pas tendre !



Alors que Barbara explique à Nathan que César lui a sauvé la vie, Nathan est buté et lui reproche de l’avoir mise en danger…



Nathan n’hésite pas à insulter César, sous le regard étonné de Barbara… Et César arrive au même moment, amusé d’entendre Nathan mal parler de lui !…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4126 de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4126 du 12 octobre 2020

