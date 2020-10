EXCLU Plus belle la vie : un mort, François s’en va, la terrible décision de Yolande et Jocelyn (infos PBLV)

4.7 ( 17 )



Annonces





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 6 novembre Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Comme week-end, Stars Actu vous en dit plus sur ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Annonces



Annonces

Et dans trois semaines, on peut vous dire que Roland et Thomas sont arrivés à un point de non retour !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Roland ne veut plus voir Thomas et il lui demande même de lui rendre les clés du bar !



Annonces





Matthieu est retrouvé mort au bar du Mistral. Et alors qu’un nouveau commissaire est affecté au commissariat, l’enquête commence. Tout le monde est plus ou moins soupçonné du meurtre mais Roland couvre le vrai coupable : François. Thomas lui menace de le dénoncer pour qu’il quitte Marseille et reparte aux Etats-Unis ! Roland le prend mal et François prend la fuite… La police prend son départ pour un aveu et met Interpole sur le coup.

Roland demande à Sophie de reprendre le bar avec Claire et Alison, il ne se sent plus la force de s’en occuper.

Les Nebout sont mal : la maladie de Jocelyn a évolué et il faudrait le placer. Jocelyn est d’accord mais Yolande a l’impression de l’abandonner. Ils prennent finalement la terrible décision d’en finir ensemble… Ils cherchent à se procurer des barbituriques pour se suicider tous les deux mais aux yeux de Babeth et Patrick, ils prétextent partir pour un dernier voyage avant de placer Jocelyn.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 19 octobre sur France 3

François et Baptiste éteignent l’incendie tandis que Thomas reste prostré. Ce dernier veut porter plainte, mais Roland et François veulent calmer le jeu. Sophie a peur que ce soit un coup de Mathieu. Thomas la harcèle pour savoir si ce n’est pas Kilian qui a mis le feu. François finit par découvrir le pot aux roses. Il ne peut pas laisser passer ça et met Kilian face à ses responsabilités…

Rochat débarque à la coloc, et découvre que Yvonne entretient une relation avec André depuis quelques temps. Il ne veut pas admettre que sa mère est aussi une femme et lui demande de choisir entre lui et André. De leur côté, Mouss et Mila sont sur le point de s’embrasser quand Mouss fait tout capoter…

Marie-Christine s’intéresse de très près à la robe qu’Irina a choisi pour son mariage. Elle propose à Samia de l’accompagner pour choisir la sienne…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 17 Aucune note

Liens sponsorisés