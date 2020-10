« Eurovision 2021 » : Tom Mathis, en lice pour la 65e édition du concours

4.7 ( 7 )



Annonces





« Eurovision 2021 » actu. L’artiste alsacien Tom Mathis se porte candidat à la sélection française pour la 65e édition du Concours Eurovision de la Chanson. Avec « Tout », la version française de son single en allemand « Du », le chanteur affirme sa double culture franco-allemande.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





L’artiste alsacien Tom Mathis se porte candidat à la sélection française pour la 65e édition du Concours Eurovision de la Chanson. Avec « Tout », la version française de son single en allemand « Du », le chanteur affirme sa double culture franco-allemande.

Tout, version française du single allemand Du

Tout est un titre entraînant aux paroles positives sur le thème de l’Amour. L’ambassadeur du schlager en France enrichit ici son répertoire avec ce morceau aux accents germaniques pop-électro, écrit en français. Si Tom Mathis séduit déjà un public germanophone large, il explique toutefois : « J’ai vraiment envie de représenter mon pays, la France, de défendre nos couleurs françaises. »



Annonces





Une équipe européenne pour représenter la France

Pour ce projet, Tom Mathis s’est entouré d’une équipe européenne, à l’image du plus important concours musical jamais organisé. Le parolier, Chris Sheldon (connu notamment pour sa collaboration avec Pablo Villafranca), est français ; le compositeur, Daniel Vognstrup, est danois ; le producteur, Martin Kohler et enfin le manager de l’artiste, Beat Müller (ex-Universal Suisse, Sony BMG) sont tous deux suisses.

Des sélections… à la finale

Une fois l’étape de la sélection nationale franchie, l’artiste désigné pour représenter la France à l’Eurovision devra se mesurer aux 40 autres groupes ou artistes, ambassadeurs des pays membres de l’UER*, lors de deux demi-finales. Les dix gagnants de chaque demi-finale iront en finale, aux côtés du vainqueur de l’année précédente.

« Eurovision 2021 » : le système de vote du concours de l’Eurovision

Chaque pays participant a son propre jury national, qui vote lors des demi-finales et de la finale. Au vote du jury vient s’ajouter celui des téléspectateurs, avec pour seule restriction l’interdiction de voter pour la chanson de leur propre pays.

Un nouvel album pour le premier semestre 2021

Pour ce nouvel opus, l’Europe est là encore largement représentée : Martin Kohler, son producteur suisse chez Zoom Music, Axel Breitung, compositeur allemand connu, entre autres, pour ses collaborations avec Modern Talking et DJ Bobo (qui a concouru pour la Suisse à l’Eurovision 2007, avec le titre Vampires are alive) et Daniel Vognstrup, compositeur danois et ambassadeur du schlager au Danemark.

Pour les textes, Tom a notamment fait confiance à Bernd Meinunger, auteur renommé et parolier de 17 chansons ayant représenté l’Allemagne au concours de l’Eurovision (dont celui de Nicole, la Paix sur Terre, qui a remporté le concours en 1982).

*Union européenne de radio-télévision

À propos de Tom Mathis

Tom MathisEnfant de la balle, Tom Mathis commence la clarinette et le solfège à l’âge de 6 ans puis se forme en autodidacte à l’accordéon, au piano, au saxophone et à la guitare. Musicien et choriste d’harmonie, il écume bals populaires, dîners dansants et fêtes de la bière jusqu’à ses 25 ans, avant de se tourner finalement vers le chant. Grâce à son charisme, à la pureté de sa voix et à sa joie communicative, il est rapidement repéré sur YouTube par un journaliste allemand qui l’invite à participer à un projet musical.

En 2012, Tom est finaliste du télé-crochet « Immer wieder sonntags », diffusé sur ARD, l’équivalent germanique de TF1, avec le single Chanson d’amour in Saint Tropez. Un exploit pour un Français lorsque l’on sait que seules l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche peuvent voter.

Les propositions de contrats s’enchaînent alors, dont un avec la Warner Music et Tom sort son premier album en 2013. Ce rythme effréné pousse le jeune artiste à mettre sa carrière en veille afin de se consacrer à d’autres projets plus personnels.

Il revient sur le devant de la scène en 2018 avec son album « Coup de foudre à Paris » et un concept inédit : le schlager à la française. L’accueil est chaleureux et les fans se multiplient.

Son nouvel album, dont est tiré le single Du bist mein neues Leben, mélange chansons écrites en français et textes allemands. Il est attendu pour le premier semestre 2021.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés