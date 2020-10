Un si grand soleil : Claire et Myriam dérapent, Manon remontée, ce qui vous attend vendredi 9 octobre (épisode n°498 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain pour finir la semaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes accro et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 498 du vendredi 9 octobre, Manon va être très remontée contre ses parents !



En effet, alors qu’ils ont refusé qu’elle aille au lycée en Suisse, Manon veut demander son émancipation…



De son côté, Arthur se sent rejeté par sa soeur et en parle à leurs amis au lycée… Inès reproche à Manon de ne pas leur avoir parlé de ses projets.

Julien finit par se faire à l’idée que leur fille parte mais pas Alice, qui veut tout faire pour que Manon reste. L’adolescente menace de demander son émancipation ! Quant à Elisabeth, elle a peur de voir partir sa petite fille…



De leur côté, Claire et Myriam ne se quittent plus. Elles vont à une fête organisée par Justine et dérapent totalement ! En effet, elles volent des bijoux dans les vestiaires et rentrent avec un butin estimé à… 5.000 euros ! Elles font moitié moitié, l’une pour payer son propriétaire et l’autre pour son voyage au Kenya. Mais Justine va au commissariat et porte plainte…

Rendez-vous vendredi 9 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

