« La Carte aux trésors » du 28 octobre : découvrez Annie-Claire et Hugo, les candidats de ce soir dans le Doubs

4.5 ( 11 )



Annonces





« La Carte aux trésors » du 28 octobre 2020. Ce soir sur France 3 nouveau numéro de votre jeu d’aventures « La Carte aux Trésors » et qui aura pour point de départ les remparts de la citadelle de Besançon. Il va nous entraîner à la découverte du Doubs dans une zone de jeu qui longe la frontière suisse, de Besançon à Morteau en passant par les hauts plateaux de Pontarlier.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV

« La Carte aux trésors » du 28 octobre 2020 : au programme ce soir

Ce soir Cyril Féraud vous emmène à la découverte du département du Doubs !

Deux nouveaux candidats qui ignorent tout de ce qui les attend vont se lancer dans une aventure hors du commun. Chacun à bord de son hélico : le rouge et le bleu !



Annonces





Pour atteindre le trésor, nos deux candidats Annie-Claire et Hugo devront résoudre des énigmes pour retrouver la mythique Rose des Vents qui se cache quelque part dans cette zone de jeu qui longe la frontière suisse, de Besançon à Morteau en passant par les plateaux du Haut Doubs.

Vous découvrirez tous les secrets de ce beau département, et notamment la fabrication d’un fromage d’exception qui fait la fierté de toute la région : le comté, produit qui, grâce au travail des hommes et des femmes, perpétue une tradition ancestrale.

Nos candidats s’envoleront ensuite sur les pas de Gustave Courbet. Le célèbre peintre de L’Origine du monde est un enfant du pays qui tout au long de sa vie s’est inspiré des paysages enchanteurs de sa terre natale.

Enfin, nous partirons à la rencontre des sangliers que l’on trouve dans les forêts, mais ce ne sont pas ceux auxquels vous pensez ! C’est le nom donné à une poignée d’artisans qui font perdurer un savoir-faire très surprenant…

Rendez-vous sur France 3, pour une nouvelle CARTE AUX TRESORS dans le département du Doubs !

Vidéo : découvrez Annie-Claire et Hugo en images

Dès à présent, faites connaissance avec Annie-Claire et Hugo…

Rappel du principe de l’émission

Dans La Carte aux Trésors, deux concurrents – le rouge et le bleu –s’affrontent dans une course d’orientation au cœur d’une région française. Leur objectif : résoudre les 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra d’accéder au trésor. Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents ont chacun à leur disposition un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite !

La Carte aux Trésors compense les émissions carbone de ses hélicoptères avec Reforest’Action

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés