Tout le monde veut prendre sa place du 25 juin : 150ème victoire de Joël, qui intègre le top 3 ! (+ classement des Champions)

Tout le monde veut prendre sa place du 25 juin 2025 – C’est fait ! Joël a signé sa 150ème victoire ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Et le Champion intègre le top 3 des plus grands Champions du jeu de France 2 !







Joël totalise 146.900 euros en 150 victoires. Il égalise ainsi Dominique à la 3ème place du classement des plus grands Champions de l’histoire de « Tout le monde veut prendre sa place ». Et pour monter à la seconde place, il n’aura que 2 victoires supplémentaires à atteindre. Quant à la première place, occupée depuis 2018 par Marie-Christine, Joël en est encore loin. Il lui faudra 63 victoires de plus pour l’égaler !

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril/décembre 2018)

2 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

3 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

3 – Joël, 150 victoires, 146.900 euros (depuis janvier 2025)

5 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

6 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

7 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

8 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

9 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)

10 – Isabelle, 109 victoires, 104.700 euros (octobre 2021 / mars 2022)

Tout le monde veut prendre sa place du 25 juin, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mercredi 25 juin 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv



