« Dix pour cent » du 28 octobre 2020 : ce soir José Garcia et Sandrine Kimberlain

4.6 ( 12 )



Annonces





« Dix pour cent » du 28 octobre 2020. Après son retour triomphal de la semaine dernière, retrouvez ce soir deux nouveaux épisodes inédits de la saison 4 de « Dix pour cent » . Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première et replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Au programme ce soir les épisodes « José » et « Sandrine » avec José Garcia et Sandrine Kimberlain.

« Dix pour cent » du 28 octobre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« José » avec José Garcia

Face à la fuite des talents de Mathias, Andrea n’a d’autre choix que de laisser entrer la concurrence directement dans les rangs d’ASK… bien que ça ne soit pas au goût de toute l’équipe. Elle doit par ailleurs s’occuper de



Annonces





José Garcia qui semble incontrôlable depuis qu’il a retrouvé son amour de jeunesse sur un tournage : pour assurer la bonne tenue du film et protéger son acteur, Andréa doit enquêter sur ce qui s’est véritablement passé entre les des deux amants et comprend peu à peu que José ne lui a peut-être pas dit toute la vérité…

« Sandrine » avec Sandrine Kimberlain

Tandis que Camille doit affronter Mathias pour les droits d’adaptation du plus grands succès littéraire de l’année, Gabriel doit convaincre Sandrine Kimberlain de ne pas mettre en péril sa carrière en se lançant dans le stand up. Ne pouvant lui dire trop directement qu’elle n’excelle pas dans cette discipline, il tente de l’amener délicatement à la raison en faisant notamment appel à Muriel Robin pour lui expliquer l’âpreté d’une vie d’humoriste. Malheureusement pour l’agent, ces détours s’avèrent inefficaces et il voit s’approcher de plus en plus dangereusement le premier one-roman show de son actrice.

Sandrine Kiberlain veut faire du stand-up ! #Dixpourcent saison 4, les épisodes 3 et 4, mercredi soir et dès maintenant en avant-première sur https://t.co/PaFR6EAGCN ▶️ https://t.co/gmAQr4kSfD pic.twitter.com/fhhJh88C1h — France 2 (@France2tv) October 24, 2020

Un nouveau succès d’audience ?

Retour triomphal la semaine dernière pour votre série qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée. Les deux premiers épisodes ont ainsi réuni une moyenne de 3.83 millions de fidèles pour 17.2% de l’ensemble du public.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés