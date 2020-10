« La promesse de l’eau » en mode rediffusion ce soir sur France 2

4.5 ( 13 )

« La promesse de l’eau » est un téléfilm déjà diffusé en Août 2019. Et ce soir, mercredi 14 octobre 2020, il est en mode rediffusion dès 21h05 sur France 2 et/ou en replay, avant-première et streaming sur France.TV.



« La promesse de l’eau » : rappel de l’histoire

Les fonds marins, dans le Golfe du Lion, au large de Montpellier. Un plongeur déniche dans une épave un trésor que beaucoup convoitent : la statuette en or de Méduse, l’une des trois Gorgonnes de la mythologie. Le lendemain, le bateau du jeune homme est retrouvé vide, à la dérive.

Est-ce la malédiction qui entoure la statuette légendaire qui vient encore de frapper ? Ou bien un chasseur de trésors concurrent qui s’en est pris au plongeur ?… A moins que cette disparition, qui s’avère très vite un meurtre, soit liée au passé du plongeur et à la disparition de ses deux parents à bord de leur voilier, Le Lys Noir ?

Ce sont Guillaume Le Guen, le Capitaine de Police du SRPJ de Montpellier, et son frère Damien, le Capitaine de Gendarmerie, qui vont devoir éclaircir ce mystère, avec d’autant plus d’urgence et de zèle que la victime n’est autre que Thibault Gagneur, le gendre de Guillaume dont la fille, Emilie, attend l’enfant.



Dans les abysses du crime… Ce soir : #LaPromesseDeLeau avec Nicolas Gob. pic.twitter.com/Fjmaw3dVts — France 2 (@France2tv) August 30, 2019

« La promesse de l’eau » : casting

Au casting de cette fiction réalisée par Christian Faure : Nicolas Gob , Thomas Jouannet, Eva Darlan, Elise Tielrooy, Aude Legastelois ou bien encore Claire-Aurore Bartolo.

Quelle audience face au foot ?

Alors que TF1 diffusera le match Croatie/France en 4ème journée de Ligue des Nations, quelle audience pour cette rediffusion ? Lors de sa première diffusion en clair, c’était le 30 août 2019, la fiction s’était imposée en tête de la soirée avec 3.29 millions de curieux pour 18.2% de part de marché.

« La promesse de l’eau » à voir ou à revoir ce soir sur France 2 et France.TV.

