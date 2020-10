« Le meilleur pâtissier » du 14 octobre : qui sera éliminé ce soir au terme de la spéciale « Nord vs Sud » ?

4.9 ( 10 )



Annonces





« Le meilleur pâtissier » du 14 octobre 2020. Déjà le troisième numéro de la nouvelle saison du « Meilleur pâtissier » sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi sur 6play en live puis en replay.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Un numéro un peu particulier puisque pour la première fois dans l’histoire de l’émission nos pâtissiers amateurs vont concourir en équipe : l’équipe de la moitié Nord, en tablier gris, se mesurera à l’équipe de la moitié Sud, en tablier jaune.

« Le meilleur pâtissier » du 14 octobre 2020 : épreuves et recettes de ce soir

Au terme des trois épreuves de la semaine, le tablier bleu sera choisi dans l’équipe gagnante, tandis que le pâtissier éliminé sera désigné parmi les membres de l’équipe perdante.

Le défi de Cyril : La tarte tropézienne vs la tarte normande

Pour cette première manche du combat Nord contre Sud, nos pâtissiers amateurs vont s’affronter en duel. Tarte normande pour le Nord contre tarte tropézienne pour le Sud, nos pâtissiers vont avoir 2 heures pour relever au mieux le défi de Cyril et espérer remporter leur duel. L’équipe qui remportera le plus grand nombre de duels de tartes gagnera le point de cette première manche. Alors, qui du Nord ou du Sud remportera la première guerre des tartes de l’histoire du Meilleur pâtissier ?



Annonces





L’épreuve technique de Mercotte : Le Piquenchâgne

Pour la deuxième manche de cet exceptionnel combat Nord vs Sud, Mercotte va faire voyager nos 12 pâtissiers amateurs au centre de la France à la conquête du Piquenchâgne ! Et pour l’occasion, elle a même appelé des renforts… Cette tourte aux poires rustique est composée d’une pâte à pâté, de poires cuites dans un appareil à crème et rehaussée de poires pochées. Mercotte et Cyril jugeront à l’aveugle et classeront les gâteaux du moins bon – qui remportera un seul point pour son équipe – au meilleur – qui remportera 12 points ! L’équipe qui cumulera le plus de points sortira victorieuse de cette deuxième manche !

Enfin, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers devront représenter fièrement les couleurs de leur équipe en réalisant sous forme d’un gâteau un symbole du Nord ou du Sud ! Le jury accordera le point de la victoire à l’équipe qui, de façon collective, aura le mieux défendu sa région ! Avec le chef Christophe Renou, Meilleur Ouvrier de France

"Si je me rate, je pénalise les autres"

Pour la première fois dans #LMP, les pâtissiers vont concourir en équipe : Nord vs Sud 🧭🥮

📺 Un match inédit, à savourer mercredi à 21.05 pic.twitter.com/J5KXHw0Lbz — M6 (@M6) October 12, 2020

Alors, qui du Nord ou du Sud remportera le match de la gourmandise ? Qui sera la prochain éliminé après Inna ? Réponse dès 21h05 sur M6 pour « Le meilleur pâtissier »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés