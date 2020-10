« L’amour est dans le pré » du 12 octobre 2020 : ce soir, l’aventure continue sur M6

4.8 ( 13 )



« L’amour est dans le pré » du 12 octobre 2020. Ce soir sur M6 l’aventure continue sur M6 pour nos agriculteurs et leurs prétendants. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur 6PLAY. Et ce soir c’est déjà le 5ème rendez-vous de cette 15ème saison !



« L’amour est dans le pré » du 12 octobre 2020 : au programme ce soir

Pour ce 5e épisode, les séjours à la ferme de Laurent, Laura et Lionel en compagnie de leurs prétendant(e)s battent leur plein. Tous trois espèrent que ce séjour donnera lieu à une belle histoire d’amour et ont un planning bien rodé : combat culinaire, bataille dans la paille, jacuzzi improvisé ou encore jeux de mots gratinés… il y en aura pour tous les goûts ! Nous assisterons également aux speed datings de Paul-Henri et Philippe, nos derniers agriculteurs célibataires. Comme toujours, ces tête-à-tête sont la promesse de rencontres intenses sous l’œil avisé de Karine Le Marchand.

Paul-Henri, éleveur de vaches allaitantes et de chevaux en Occitanie, cherche un amour intense, sincère et durable. Ce grand gaillard, blagueur et romantique, aborde une étape capitale dans sa quête de l’amour : les rendez-vous galants. Avec appréhension et excitation, cet agriculteur bon vivant ira de surprise en surprise pendant ses rencontres amoureuses… avec un rendez-vous qui pourrait bien rebattre toutes les cartes !

Laurent, ancien rugbyman, poursuit son aventure en compagnie de ses prétendantes. Tous les trois entament un séjour à la ferme plein de réjouissance et de bonne humeur pour le plus grand bonheur de Laurent. Mais, dans cette ambiance de franche rigolade, la séduction sera-t-elle au rendez-vous ? Ce séjour ne risque-t-il pas de devenir une virée entre copains ?



Philippe, éleveur laitier de 54 ans, ne rêve que d’une chose : être enfin heureux en amour ! Après un amour de jeunesse qui lui a brisé le cœur et 11 années de mariage peu épanouissantes, ce grand sensible veut reprendre en main sa vie sentimentale. Mais après tant de déceptions amoureuses, réussira-t-il à ouvrir son cœur ? Trouvera-t-il celle qui le fera sortir de sa torpeur ?

Laura, l’Angevine de 37 ans, accueille ses deux prétendants à la ferme. D’un naturel réservé et sensible, l’agricultrice découvrira que ses prétendants sont plus motivés que jamais pour la séduire. Si la jeune femme a pour l’instant l’air d’apprécier leurs initiatives, va-t-elle devoir s’improviser arbitre d’un combat de coqs ? La rivalité de ses prétendants ne va-t-il pas mettre à mal le séjour à la ferme ?

Après une vie de dur labeur, Lionel, agriculteur de 61 ans, recherche une femme avec qui il pourra profiter de l’instant présent. Après avoir accueilli ses deux prétendantes, plus pétillantes l’une que l’autre, cet agriculteur coquet va mettre en avant un atout de taille : son humour. Entre jeux de mots coquins et blagues douteuses, le séjour à la ferme s’annonce haut en couleur !

"Plus ça va, plus j'ai envie de passer du temps avec toi" 😍

L'aventure continue pour les agriculteurs et leurs prétendants dans #ADP

📺 Ce lundi à 21.05 pic.twitter.com/0ytKe7ot2A — M6 (@M6) October 10, 2020

Nouveau succès d’audience ?

Cette 15ème saison est un vrai succès d’audience n’en déplaise aux mauvaises langues. La semaine dernière 3.74 millions de fidèles pour 17 % de part d’audience sur l’ensemble du public. Des performances orientées à la hausse sur une semaine et une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 26% de part de marché (+ 3 pts).

#audience

Le succès continue pour #ADP avec @KarineLMOff @M6 se classe leader FRDA-50 et -50ans

❤️17% 4+

🚜26% FRDA-50 ( + 3pts )

🚜23%auprès des moins de 50ans

❤️3.7 Pic à 4.1M pic.twitter.com/eyWOtukVCZ — M6Pro (@M6pro) October 6, 2020

« L’amour est dans le pré » est de retour ce soir sur M6 dès 21h05. Serez-vous aussi nombreux que la semaine dernière ?

