Audiences TV prime 11 octobre : M6 en tête avec « France-Portugal » devant TF1 et « 50 nuances plus claires »

Audiences TV prime 11 octobre 2020. Vous serez tout sauf surpris ce matin à la lecture des chiffres de l’audimat de ce dimanche soir en première partie de soirée. C’est bien sûr M6 qui s’est adjugée la première place avec le match de ligue des Nations entre la France et le Portugal. Un match qui s’est soldée par un match nul, 0 à 0.



Ainsi 5.98 millions de supporters ont répondu à l’appel soit 25.1 % du public présent devant son poste de télévision. Large victoire de M6 avec un gros carton sur certaines cibles, notamment le public masculin.

⚽ 33% de pda auprès des -50 ans

⚽ 43% de dpa auprès des hommes de moins de 50 ans

⚽ 22% auprès des FRDA, femmes de moins de 50 ans responsables des achats



"Un match serré et solide"

L'analyse à chaud de Paul Pogba à l'issue du match France-Portugal (0-0) #FRAPOR #FiersdetreBleus pic.twitter.com/YB56wb1VcP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 11, 2020

Audiences TV prime 11 octobre 2020 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 avec la première diffusion en clair du film « 50 nuances plus claires ». Porté par Dakota Johnson et Jamie Dornan, ce troisième volet de la saga adapté des bestsellers “Cinquante Nuances” a pu compter sur 3.31 millions d’inconditionnels soit 14.7% du public présent devant son poste de télévision. Notez une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 30% de pda.

France 2 n’a pas démérité avec la rediffusion du film d’Eric Toledano et Olivier Nakache « Samba ». Emmené par Omar Sy et Charlotte Gainsbourg, il a été vu ou revu par 2.69 millions de cinéphiles (pda 12.2%).

Sur France 3 « Les Enquêtes de Murdoch » ont pu compter de leur côté sur 2.27 millions de fidèles soit 9.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant la petite lucarne.

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « La Sirène du Mississippi », porté par Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve. Verdict : 1.09 million de nostalgiques pour 4.8% de part de marché.

