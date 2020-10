4.8 ( 11 )



Annonces





« Mask Singer » chasse aux indices. Et on continue notre chasse aux indices à propos de la saison 2 de « Mask Singer » qui débute samedi soir sur TF1. Et oui la première c’est pour ce samedi 17 octobre 2020 dès 21h05 et sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Après vous avoir proposé de premiers indices pour les masques du squelette, du robot, de la pieuvre, de la bouche et du requin, voici un premier indice pour le masque de l’araignée !

« Mask Singer » chasse aux indices : qui se cache derrière le masque de l’araignée ?

Alors quelle personnalité se cache derrière le masque de l’araignée selon vous ? Voici un premier indice qui devrait pas vraiment vous aider…

Indice n°1 : « Pour ce qui est de garder mon identité secrète, j’ai du métier »



Annonces





Avez-vous déjà une idée ? Cet indice vous aide t-il ?

Qui se cachent derrière les masques ? Rappel des indices

Rappel des premiers indices sur les autres masques.

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque du robot en cliquant ICI

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque de la pieuvre en cliquant ICI

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque de la bouche en cliquant ICI

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque du requin en cliquant ICI

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque du dragon en cliquant ICI

Apprêtez-vous à mener l’enquête dès ce samedi 17 octobre 2020 sur TF1. Pour cette première c’est dans un décor renouvelé que Camille Combal nous fera découvrir les douze nouveaux costumes derrière lesquels se cachent 12 célébrités. Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams, désormais bien rodés à l’exercice, vont tout faire pour découvrir quelles célébrités se cachent derrière les masques de cette saison 2 de « Mask Singer ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés