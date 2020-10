4.9 ( 7 )



« Mask Singer » saison 2 : nouvel indice sur l’identité de la star internationale. Comme vous le savez maintenant une star internationale va se prêter au jeu de « Mask Singer » ce samedi soir du 24 octobre à l’occasion du deuxième prime de la saison 2.



Et si un premier indice nous a déjà été dévoilé, il n’a pas vraiment aidé les internautes dans leurs recherches. La production a donc décidé de nous aider davantage encore…

Avant de vous délivrer ce nouvel indice, rappelons-le premier :

– Indice n°1 : « Dans ma carrière, j’ai fait partie d’un groupe »



Voici maintenant le deuxième indice :

– Indice n°2 : « J’ai choisi ce costume pour réaliser un rêver d’enfant ».

Quand à son costume, découvrez-le maintenant…

#MaskSinger

🚨 Double indice sur la Star Internationale 🚨

Découvrez à quoi ressemble son costume, et ce qu’il révèle de la star internationale 🎭

RDV samedi sur @TF1 & @MYTF1 pour tenter de la démasquer avec @alsublet @Anggun_Cipta @JarryAtypique @kevadamsss @CamilleCombal ✨ pic.twitter.com/ag7W0mwgXM — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) October 21, 2020

Alors une idée ou pas ?

« Mask Singer » saison 2 : deux magnétos, une seule soirée

Mais attention. Nos 4 enquêteurs (Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams, ndrl) n’auront que très peu de temps pour mener l’enquête. Cette star internationale ne se prêtera au jeu que temps d’une seule et unique soirée, pas une de plus.

Au programme deux magnétos et une seule performance vocale. Sauront-ils la démasquer ?

Qui se cache derrière le costume de cette star internationale ?

Parmi les noms propos par notre quatuor, nous retiendrons ceux de Kylie Minogue, Lady Gaga, Shakira ou bien encore Eva Longoria.

Mais ne feraient-ils pas fausse route ? Pour en savoir plus rendez-vous samedi soir TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

