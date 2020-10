Audiences TV prime 21 octobre : « Dix pour cent » leader devant « Le meilleur pâtissier », retour manqué pour « Grey’s Anatomy »

4.9 ( 7 )



Audiences TV prime 21 octobre 2020. Hier soir c’est France 2 qui a remporté la bataille des audiences de ce mercredi soir avec sa série « Dix pour cent ». Les deux épisodes inédits de la saison 4 ont convaincu 3.83 millions de fidèles en moyenne soit 17.2% de l’ensemble du public.



Audiences TV prime 21 octobre 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite M6 et son concours gourmand « Le meilleur pâtissier ». Hier soir le chocolat était à l’honneur. Et cela a fait saliver 3.04 millions de papilles soit 15 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mercredi devant la petite lucarne. C’est un record pour cette saison. Pour info c’est Jérémy qui a été éliminé hier soir.

Sur TF1 la série « Grey’s Anatomy » faisait son grand retour après plusieurs mois d’absence pour cause de Covid-19. Les deux épisodes inédits de la saison 16 n’ont toutefois pu compter que sur 2.69 millions d’inconditionnels soit 11.9% du public présent devant son poste de télévision. C’est particulièrement faible. Seule satisfaction pour TF1 une place de leader auprès des fameuses ménagères avec 25% de pda sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Direction la Haute-Garonne hier soir pour « La Carte aux trésors » sur France 3. Cyril Féraud et ses candidats ont tenu en haleine 1.80 million de Français pour une part de marché de 8.5%.

TMC complète le top 5 avec la rediffusion du film « Tais-toi ! ». Emmené par Gérard Depardieu et Jean Reno, le film a amusé 1.14 million de cinéphiles (pda 5%).

#Audiences @TMCtv 📌 "Tais-toi" leader TNT hier soir avec 1.1M de tvsp.

