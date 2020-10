« Mes héros » avec Josiane Balasko et Gérard Jugnot : ce soir sur France 3

4.7 ( 13 )



« Mes héros » est une comédie française réalisée par Éric Besnard et qui est sortie en 2012. Portée par un casting 4 étoiles, elle est en mode rediffusion ce soir dès 21h05 sur France 3 et sur France.TV depuis tous vos appareils connectés (fonction direct). Et quand on vous parle de casting 4 étoiles, c’est rien de le dire. Vous retrouverez ainsi Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Clovis Cornillac ou bien encore Pierre Richard…



« Mes héros » : résumé, histoire, synopsis

Maxime est un chef d’entreprise qui fait des heures supplémentaires pour sauver sa compagnie d’ambulances au risque de sacrifier sa femme et ses enfants. Apprenant que sa mère est en garde à vue, il va la sortir de prison… et se le fait aussitôt reprocher. Olga, sa mère, est en effet une femme de caractère. Il apprend qu’elle s’est à nouveau disputée avec son père et décide de la ramener chez elle. C’est l’occasion pour Maxime de passer un week-end loin de ses responsabilités. Chez ses parents, deux sexagénaires qui, depuis quarante ans, s’aiment autant qu’ils s’engueulent. Cette parenthèse joyeuse dans une vie agitée est l’occasion pour le fils de se rappeler d’où il vient. La vie a beau être éphémère et injuste elle peut aussi être envisagée comme une suite de petits bonheurs.

D’autant plus qu’ils ont un invité…

Petit succès au box-office

Malgré son casting, les critiques n’ont pas été toujours très tendres. Du côté du box-office, le film n’a pas affolé les compteurs ne réunissant que 626 117 spectateurs dans les salles.$



« Mes héros » à voir ou à revoir ce soir sur France 3. Et en ces temps un brin moroses… ça ne pourra vous faire que du bien.

