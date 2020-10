Audiences TV prime 28 octobre 2020 : « Dix pour cent » leader, record pour « Le meilleur pâtissier »

4.9 ( 8 )



Annonces





Audiences TV prime 28 octobre 2020. On prend les mêmes et on recommence. Victoire de France 2 hier soir avec sa série « Dix pour cent ». Les deux épisodes de la soirée, à savoir José et Sandrine, ont pu compter sur 3.71 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 15.8% sur l’ensemble du public.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV prime 28 octobre 2020 : autres chaînes

Belle soirée pour M6 et son concours gourmand « Le meilleur pâtissier ». 3.13 millions de gourmands ont répondu à l’appel soit 14.5% des téléspectateurs. Notez une place de leader sur le public féminin avec 25.4% de pda auprès des FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl). Pour info c’est Édouard qui a été éliminé hier soir. Record d’audience depuis 4 ans.



Annonces





TF1 complète le podium avec la série médicale « Grey’s Anatomy ». Seules 3.08 millions de personnes ont répondu à l’appel pour 12.7% de part de marché. C’est en hausse mais cela reste assez faible.

On retrouve ensuite France 3 et son jeu d’aventures « La Carte aux trésors ». Hier soir direction le Doubs. Verdict : 1.96 million de passionnés pour 8.6% de part de marché. Pas cher payé.

Enième rediffusion du film « Mais où est donc passée la 7e compagnie ? » sur TMC mais le succès ne se dément pas. 1.77 million de cinéphiles pour 7,6% de part d’audience.

Arte complète le top 5 avec le film « Thérèse Desqueyroux ». Porté par Audrey Tautou et Gilles Lellouche, il a été vu ou revu par 1.08 million de Français (4.4% de PDA).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés