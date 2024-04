Ça commence aujourd’hui du 29 avril 2024 : sommaire et extrait vidéo avec Tina Arena et Rebecca Hampton

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 29 avril 2024, le sommaire – Ce lundi après-midi et comm tous les jours sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, il s’agit de deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 29 avril 2024, « Expérience de mort imminente : ils se sont vus partir »

Ce après-midi sur France 2 dans « Ça commence aujourd’hui », nous allons explorer des récits intrigants et troublants. Nos invités partageront avec nous des expériences liées à la lumière blanche, à une sensation de bien-être profond et à une impression de détachement de leur corps, communément désignées par les scientifiques comme des expériences de mort imminente. Trois invités vont nous relater comment cette expérience a radicalement transformé leur existence. Nadia, par exemple, nous parlera de son expérience survenue lors d’un accident de moto à Los Angeles, où elle se souvient distinctement avoir vu son amie passer de « l’autre côté ».

Et à 15h05 « Télé-réalité, chanson, feuilleton : ils ont marqué nos années 2000 »

Dans ce nouvel épisode spécial, Faustine Bollaert nous entraîne dans une exploration nostalgique des années 2000. Cette décennie a été révolutionnaire pour la télévision, marquée par l’émergence de la TNT et l’avènement de la télé-réalité. C’est également à cette époque que les concours de chant télévisés ont connu un succès fulgurant, et que la série emblématique Plus belle la vie a vu le jour. Rejoignez-nous pour un véritable voyage dans le temps en compagnie de Jean-Edouard (Loft Story), Tina Arena, Rebecca Hampton et Jonatan Cerrada, le premier lauréat de la Nouvelle Star.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 29 avril 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

