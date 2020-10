Patrice Laffont explique son départ de TPMP et balance sur Cyril Hanouna

4.8 ( 10 )



Patrice Laffont n’est déjà plus chroniqueur dans « Touche pas à mon poste », seulement quelques semaines après qu’il y ait fait sa rentrée. Et c’est dans une interview pour Non Stop People que Patrice Laffont a expliqué son départ de TPMP, en balançant sur Cyril Hanouna et sa bande !



« Il m’avait proposé un rôle qui était différent des autres chroniqueurs et ça ne s’est pas passé comme ça. Je ne me sentais pas du tout à l’aise ! (…) C’est pas ma ligne directrice, j’ai pas envie de plonger ma tête dans une pizza et de me retrouver avec du fromage » a expliqué Patrice Laffont, 81 ans.



Patrice explique même qu’hors antenne, les chroniqueurs de TPMP ne sont pas si soudés qu’il y parait à l’antenne : « j’aime pas la compétitivité, tout le monde se tire la bourre, c’est pas cool »

« Quand Hanouna a souhaité que je vienne, il s’est planté, le choix qu’il a fait n’était pas le bon et moi je me suis planté pour avoir accepté. (…) Je ne lui en veux pas du tout et j’espère qu’il ne m’en veut pas non plus. Mais c’est tout, je me suis tiré de cette affaire » a-t-il expliqué avant de conclure qu’il ne gardera pas un bon souvenir de ce passage chez TPMP.



