Audiences TV prime 12 octobre : « Le mensonge » encore leader, « L’amour est dans le pré » reste puissant

Audiences TV prime 12 octobre 2020. Hier soir nouvelle victoire de France 2 avec le final de la mini-série « Le mensonge » portée par Daniel Auteuil. Les deux derniers épisodes ont convaincu 4.40 millions de personnes soit 19.3 % du public présent devant son poste de télévision. C’est en très légère baisse par rapport à la semaine dernière mais le succès est confirmé !



Audiences TV prime 12 octobre 2020 : les autres chaînes

Quant aux aventures amoureuses des agriculteurs de la 15ème saison de « L’amour est dans le pré », elles ont pu compter sur 3.51 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 16% sur l’ensemble du public. Nouvelle place de leader sur cibles et notamment auprès du public féminin avec 23.6% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

On retrouve ensuite TF1 avec la rediffusion du film « Camping 3 ». Patrick Chirac et toute sa bande ont encore amusé 3.14 millions de Français pour 14.2 % de part de marché. On s’attendait à mieux.



Sur France 3, le magazine « Secrets d’histoire » était consacré à « La Reine Victoria ». Et cela a suscité l’intérêt de 2.08 millions de passionnés soit 9.1% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant la petite lucarne.

Ce soir à 21.05, @secretshistoire et @bernstephane nous entraînent à la rencontre de la reine Victoria ! 👑🇬🇧 Une émission déjà disponible sur https://t.co/yQP3EQYsOu ▶ https://t.co/kJ8vEmeUeZ pic.twitter.com/v8lpna7KHB — France 3 (@France3tv) October 12, 2020

TMC complète le top 5 avec la rediffusion du film « Les Gardiens de la Galaxie » vu ou revu par 1.28 million d’amateurs de super-héros (pda 6.3%)

A retenir de cette soirée le joli score du premier épisode de « La Flamme » sur Canal +, épisode exceptionnellement diffusé en clair. Il a suscité la curiosité de 615.000 personnes (pda 2.5%)

