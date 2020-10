« Good Doctor » du 13 octobre 2020 : vos deux épisodes inédits de ce soir

4.9 ( 12 )

« Good Doctor » du 13 octobre 2020. La saison 3 inédite de « Good Doctor » se poursuit ce soir sur TF1. Au programme deux nouveaux épisodes « Choisir sa vie » et « Guerres d’influence ». Et ils seront à suivre dès 21h05 sur la chaîne, puis en replay sur MYTF1.



« Good Doctor » du 13 octobre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Choisir sa vie » : La mère de Morgan est atteinte de cavernomes cérébraux. Peintre renommée, elle refuse l’opération par peur de perdre son talent. Morgan, qui avait caché à ses collègues la véritable identité de sa mère, tente de surmonter les dysfonctionnements de sa famille pour sauver la vie de sa mère. Elle découvre que Glassman a été le coinventeur d’une technique chirurgicale de pointe et le convainc de reprendre le bistouri. Un patient, atteint d’un cancer en phase terminale, décide de réaliser les rêves de sa vie : sauter en parachute, prendre des risques et de partir vivre à Cuba les quelques mois qui lui restent. Mais grâce à un zona qui va guider ses défenses immunitaires, il redevient opérable et sa vie n’est plus en danger.

« Guerres d’influence » : Melendez, Park et Browne s’occupent d’une mère célibataire qui présente une grave infection. Ils découvrent rapidement qu’à la suite de plusieurs infections urinaires, elle a tenté une transplantation de microbiote fécal à partir des selles de sa petite fille âgée de 3 ans, en suivant une vidéo sur internet. Après analyses des selles de l’enfant, ils lui diagnostiquent une grave maladie génétique. Lim, Andrews, Shaun et Morgan s’occupent d’une patiente qui a perdu sa voix. Influenceuse sur les réseaux sociaux, cette dernière fait passer l’avis de ses followers avant le sien et met Shaun dans une position délicate en exposant sa maladie sans lui demander l’autorisation. Carly doit apprendre à gérer sa jalousie envers Lea.



Vers un nouveau succès d’audience ?

Même si les scores ne sont plus ceux d’antan, « Good Doctor » reste une valeur sûre de TF1. La semaine dernière 4.11 millions de mordus, 19.3% de part de marché et de très bonnes performances sur cibles avec par exemple 32% de pda auprès des FRDA-50ans (femmes de moins de 50 ans responsables des achats) ou bien encore 27% auprès des 25-49 ans.

#Audiences @TF1 📌 #GoodDoctor leader en hausse avec 4.3M de tvsp. Puissant sur cibles :

32% de pda FRDA-50a

27% de pda 25-49a

(moyenne des 2 épisodes) 👉 RDV mardi prochain @TF1 et en replay @MYTF1 pic.twitter.com/VXFxmc5XYo — TF1 Pro (@TF1Pro) October 7, 2020

