Plus belle la vie : ce soir, Kilian coupable ? (résumé + vidéo de l’épisode 4131 PBLV du 19 octobre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4131 du lundi 19 octobre 2020 – Kilian est à bout ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, l’adolescent est en colère, il n’en peut plus de devoir croiser Roland et aimerait quitter l’appartement… Mais Sophie refuse de déménager !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4131

François et Baptiste éteignent l’incendie tandis que Thomas reste prostré. Ce dernier veut porter plainte, mais Roland et François veulent calmer le jeu. Sophie a peur que ce soit un coup de Mathieu. Thomas la harcèle pour savoir si ce n’est pas Kilian qui a mis le feu. François finit par découvrir le pot aux roses. Il ne peut pas laisser passer ça et met Kilian face à ses responsabilités…

Rochat débarque à la coloc, et découvre que Yvonne entretient une relation avec André depuis quelques temps. Il ne veut pas admettre que sa mère est aussi une femme et lui demande de choisir entre lui et André. De leur côté, Mouss et Mila sont sur le point de s’embrasser quand Mouss fait tout capoter…



Marie-Christine s’intéresse de très près à la robe qu’Irina a choisi pour son mariage. Elle propose à Samia de l’accompagner pour choisir la sienne…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4131 du 19 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

