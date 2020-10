Demain nous appartient en avance : Georges au plus mal (résumé + vidéo épisode 777 DNA du 19 octobre 2020)

4.9 ( 14 )



Annonces





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 777 du lundi 19 octobre 2020 – Une nouvelle semaine commence et Georges est au plus mal ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, après un nouvel éboulement, sa jambe est bloquée sous les décombres…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 777

Georges ne peut plus bouger ! Dans la grotte, un violent éboulement a condamné sa jambe sous le poids des rochers. Victoire et Judith n’ont malheureusement pas assez de force pour les soulever. Il faut vite trouver une solution…

Et tandis que des tensions naissent et s’exacerbent parmi les disparus, leurs familles commencent à s’impatienter. Alex se porte volontaire pour participer aux recherches.



Annonces





Le comportement de Noémie devient inquiétant après une humiliation qui lui a fait subir Teyssier, le chef pâtissier. Les Beddiar essaient tant bien que mal de faire leur deuil, ce qui ravive les tensions entre Noor et Samuel.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 777 du 19 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés