Plus belle la vie : ce soir, Laetitia proche de Valentin (résumé + vidéo épisode 4140 PBLV du 30 octobre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4140 du vendredi 30 octobre 2020 – Laetitia serait-elle entrain de tourner la page de son histoire avec Sébastien ce soir dans votre série « Plus belle la vie » ? En effet, elle accepte l’invitation de Valentin et se rapproche de lui lors d’un déjeuner dans un restaurant particulièrement chic…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4140

La peur change de camp et Mathieu s’en va. Sophie ne prévient pas Ariane qu’elle a recroisé son ex, mais elle en parle à François qui accuse le coup et lui demande de prévenir la police. Noé surprend Kilian avec l’arme de Sophie, mais ce dernier dit qu’il s’agit d’une arme factice pour faire peur à Mathieu au cas où il viendrait. Noé s’inquiète. Une ombre rode place du Mistral, c’est Mathieu qui crochète la porte du bar et qui s’y introduit…

Yolande fait clairement la tête à Jocelyn et se met à dos ses petites filles à qui elle reproche de vouloir se débarrasser de leur grand-père. Yolande craque auprès de Babeth et cache une profonde tristesse. Le soir, elle annonce à Jocelyn qu’elle a pris une grande décision et qu’elle va partir avec lui…



Laetitia devrait profiter et accepter l’invitation de Valentin selon Luna. Elle est honnête avec Sébastien et lui en parle. Il dit à Laetitia d’accepter…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4140 du 30 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

