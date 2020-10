Audience « La Grosse Rigolade » du 29 octobre 2020 (+ vidéo)

4.5 ( 11 )



Audience « La Grosse Rigolade » du 29 octobre 2020. Hier soir Cyril Hanouna présentait un numéro inédit de son émission « La Grosse Rigolade » ! Une diffusion maintenue malgré la morosité actuelle et l’actualité chargée que nous avons à traverser…



Autour de la table hier soir : Booder , Alban Ivanov, Virginie Hocq, ZIZE Dupanier, D’jal, Bernard Mabille, John Eledjam et donc Ahmed Sylla.

Audience « La Grosse Rigolade » du 29 octobre 2020

Côté audimat, et malgré un concurrence difficile, l’émission s’en sort plus que bien avec près de 800.000 téléspectateurs et 3.2% de part de marché.

Succès sur cibles notamment auprès du public jeune avec par exemple 5.4% de part auprès des 25-49 ans.



📈#Audiences @C8TV Près de 800 000 téléspectateurs pour #LaGrosseRigolade 📌3,2% PdA sur les 4+ 🏅4e chaîne nationale

📌5,4% PdA sur les 25-49 ans

📌4,4% PdA sur les FRDA<50 ans 🏅5e chaîne nationale

📌4,6% PdA sur les 15-34 ans pic.twitter.com/9F1T2GU2F0 — C8 (@C8TV) October 30, 2020

Extraits vidéo

Pour finir on vous a choisi deux extraits vidéo. Le premier met en scène Booder, le second Ahmed Sylla.

Ce soir à 21h15, @Ahmed_Sylla fera sa grande première dans #LaGrosseRigolade 🎉 En attendant, découvrez l'une de ses blagues en exclusivité !pic.twitter.com/sVCXtP8Q6I — C8 (@C8TV) October 29, 2020

« La Grosse Rigolade » revient bientôt sur C8. En attendant le replay intégral vous attend sur MyCanal.

