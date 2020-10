Plus belle la vie : ce soir, Mouss revient sur ses paroles (résumé + vidéo de l’épisode 4132 PBLV du 20 octobre 2020)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4132 du mardi 20 octobre 2020 – Mila et Mouss vont avoir une conversation sérieuse ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Mouss revient sur sa belle déclaration et affirme à Mila, très maladroitement, qu’il ne l’aime pas !…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4132

Kilian présente ses excuses à Roland. De son côté, François a tout prévu, Kilian va effectuer des travaux pour réparer son acte. Pour Thomas, le jeune homme aurait dû assumer et se dénoncer à la police. Sophie est fière de son fils et elle remercie François de s’en être occupé et d’avoir réglé le problème. Thomas vit un cauchemar, et ne trouve plus sa place au sein de la famille Marci. François et Sophie se rapprochent de plus en plus…

Laetitia met Sébastien face à ses responsabilités, il n’y a que lui qui peut faire un choix. Mais elle culpabilise de lui avoir mis la pression. De son côté, Sébastien à la confirmation que dire la vérité à Marie n’entrainera pas un choc émotionnel. Cependant, il est incapable de lui parler alors Laetitia propose de prendre les choses en main…



Mouss revient sur ses paroles. Il a fait cette déclaration d’amour pour faire plaisir à Mila. Rochat et Yvonne sont deux têtes de mules qui ne veulent pas faire le premier pas…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4132 du 20 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

