Plus belle la vie : ce soir, Roland effondré (résumé + vidéo de l’épisode 4135 PBLV du 23 octobre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4135 du vendredi 23 octobre 2020 – La semaine s’achève et Roland est effondré ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Roland ne se remet pas du départ de Thomas et il fait même un malaise au bar…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4135

Kilian trouve Roland inanimé dans le bar et ce dernier lui fait promettre de ne parler à personne de ce malaise vagal. François a envie de croire à sa nouvelle relation, et se sent pousser des ailes. Roland est blessé, et a du mal à accepter la liaison qu’entretien son fils avec Sophie. Blanche encourage Thomas à reprendre sa place au bar, il doit agir et faire partir Sophie du Mistral. Entre les deux frères rien ne va plus, et ils en viennent aux mains…

Laetitia a besoin d’être fixée et ne supporte plus l’ambiguïté avec Sébastien. Ce dernier lui avoue qu’il est troublé et qu’il ressent des choses pour Marie. De son côté, Valentin revient à la charge avec Laetitia qui n’est toujours pas touchée par cet homme d’affaire. Il retente sa chance pour l’inviter à diner…



Boher et Samia sont réduits à faire du chantage affectif à Abdel pour qu’il choisisse entre un des deux mariages. Mais la souffrance de Lucie fait réfléchir ses parents…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4135 du 23 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

