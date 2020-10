« Samba » avec Omar Sy : 5 choses à savoir sur le film diffusé par France 2 ce soir

4.6 ( 14 )



« Samba » avec Omar Sy et Charlotte Gainsbourg est un film que vous connaissez presque par coeur tellement il a été diffusé à la télévision. Et ce soir c’est sur France 2 que ça se passe. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming via la fonction direct de FranceTV.



« Samba » : rappel de l’histoire

Synopsis : Samba, un sans-papiers sénégalais, vit en France depuis 10 ans en multipliant les petits boulots dans la restauration. Malgré de nombreuses tentatives, il n’a jamais pu régulariser sa situation. Alors qu’il séjourne dans un centre de rétention à Roissy et qu’il est sur le point d’être expulsé, deux femmes appartenant à une association d’aide aux sans-papiers interviennent. Parmi elles Alice, une ex-cadre supérieure à la Défense, en arrêt maladie suite à un burn-out. La jeune femme, épuisée pschologiquement, tente de se reconstruire en apportant une aide juridique à l’association. Elle va tout faire pour aider Samba à obtenir ses papiers…

5 choses à savoir sur votre film

– « Samba » n’est autre que l’adaptation du film « Samba pour la France » de Delphine Coulin.



– C’est la 5ème collaboration entre Omar Sy et les réalisateurs du film, à savoir Eric Toledano et Olivier Nakache.

– Pour ce rôle, Omar Sy a indiqué avoir pris une dizaine de kilos.

– Beau succès lors de sa sortie en salles en 2014 avec 3 109 720 entrées

– Lors de sa première diffusion en clair, c’était en mars 2017 sur TF1, le film avait convaincu 6.04 millions de personnes pour 26% de part de marché.

La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images..

Ce soir c’est une comédie romantique particulièrement touchante qui vous attend sur France 2. Lui laisserez-vous un peu de place ?

