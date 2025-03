« Les rencontres du Papotin » avec Omar Sy ce soir sur France 2 (8 mars)

Publicité





« Les rencontres du Papotin » du 8 mars 2025 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour ce nouveau numéro, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre d’Omar Sy.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







« Les rencontres du Papotin » du 8 mars 2025 : Omar Sy face à la rédaction du Papotin

Pour cette nouvelle émission, les journalistes du Papotin sont allés à la rencontre d’Omar Sy. Récompensé du César du meilleur acteur pour Intouchables, il est depuis l’un des comédiens les plus appréciés des Français et brille désormais sur la scène internationale, entre Hollywood et la série « Lupin ». Sa générosité et sa sincérité ont donné lieu à un échange unique avec la rédaction de ce journal pas comme les autres : un moment à la fois drôle, intime… et rythmé par la danse !

VIDÉO bande-annonce



📅 C'est au tour d'Omar Sy de répondre aux questions des Papotins dans le nouvel épisode des Rencontres du Papotin, ce samedi 8 mars à 20h30 sur France 2 ! #LesRencontresDuPapotin #LePapotin pic.twitter.com/NbjJinV9GJ — Le Papotin (@JournalPapotin) March 7, 2025

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

« Le Papotin » est un journal fondé en 1990 par Driss El Kesri, alors éducateur à l’hôpital de jour d’Antony. Il réunit aujourd’hui 53 journalistes, tous porteurs de troubles du spectre autistique. Chaque mercredi matin, ces journalistes atypiques participent à une conférence de rédaction animée par Julien Bancilhon, rédacteur en chef et psychologue. Ensemble, ils échangent sur les articles et les interviews de personnalités qui viendront enrichir la prochaine édition du journal.

En 2022, sur une idée originale d’Éric Toledano et Olivier Nakache, Kiosco.TV et Quad+TEN adaptent Le Papotin en une émission télévisée diffusée sur France 2.

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.