« Cinquante nuances plus claires » : 5 choses à savoir sur le film proposé par TF1 ce soir

4.4 ( 8 )



Annonces





« Cinquante nuances plus claires » est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur TF1. Au casting bien sûr Dakota Johnson et Jamie Dornan, mais aussi Arielle Kebbel, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





(Re)découvrez le ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en direct depuis tous vos appareils connectés sur MYTF1.

« Cinquante nuances plus claires » : histoire, résumé, synopsis

Désormais mariés, Anastasia et Christian semblent avoir oublié leur tumultueux passé et partent en lune de miel autour du monde. La jeune femme s’habitue à son nouveau rôle d’épouse et Christian s’ouvre de plus en plus à elle. Pourtant, de nouvelles menaces pèsent sur le jeune couple. Jack Hyde, l’ancien directeur d’Anastasia, a décidé de se venger d’elle…

5 choses à savoir sur votre film

– Il s’agit du troisième volet de la saga adapté des bestsellers “Cinquante Nuances”.



Annonces





– Les deux premiers films, sortis 2015 et 2017, ont rapporté près de 950 millions de dollars de recettes à travers le monde.

– Tout comme « Cinquante nuances plus sombres » c’est James Foley qui a réalisé le film.

– Après la fin de cette trilogie, Dakota Johnson a déclaré avoir conservé un objet un peu particulier du tournage : un fouet !

– Les équipes du film étaient à Nice au moment du terrible attentat qui a endeuillé la Cité des Anges en 2016.

« Cinquante nuances plus claires » : la bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce de votre film, un long-métrage produit par Michael De Luca, Dana Brunetti et Marcus Viscidi, en collaboration avec E L James, l’auteur de la cultissime œuvre littéraire. Quant au scénario, il est signé par Niall Leonard.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés