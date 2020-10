Shy’m annonce qu’elle est enceinte ! (VIDEO)

5 ( 2 )



Carnet rose pour la chanteuse et actrice Shy’m, qui a annoncé ce vendredi être enceinte d’un petit garçon. Et pour annoncer cette grossesse à la surprise générale, Shy’m a choisi de le faire en musique en sortant un tout nouveau single intitulé « Boy ».



« C’est non sans excitation et sans émotion que je pose ça là : 𝗕𝗢𝗬, mon nouveau single. (C’est bon de vous retrouver 🎙 Et pour le reste, je n’ai pas encore les mots 🧬💙) » a écrit Shy’m sur le réseau social Instagram en publiant une photo d’elle avec le ventre déjà bien arrondi.



« Boy » est le premier extrait du nouvel album de Shy’m, qui doit sortir d’ici la fin de l’année.

A 34 ans, Shy’m deviendra maman pour la première fois dans quelques mois et l’identité de l’heureux papa n’a pas été dévoilée.



VIDEO Shy’m dévoile être enceinte dans le clip de Boy

