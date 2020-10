Un si grand soleil : Sofia recadre Bilal, Florent confronte Claire, ce qui vous attend lundi 12 octobre (épisode n°500 en avance)

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors qu’un épisode a été exceptionnellement diffusé hier, que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton « Un si grand soleil » ? On peut déjà vous dire que dans l’épisode 500 du lundi 12 octobre, Sofia va recadrer Bilal au sujet du bébé…



En effet, alors que Bilal a du mal à se faire à l’idée qu’il ne sera que le géniteur de la petite fille que porte Elise, Sofia va mettre les choses au clair.



Bilal affirme qu’Elise est sa meilleure amie et qu’il sera donc forcément lié au bébé, Elise lui demande de prendre ses distances…

De leur côté, Claire et Myriam passent à l’action. Claire ment à Florent pour expliquer qu’elle rentrera tard et avec Myriam, elles cambriolent une villa… Mais en rentrant, Claire tombe nez à nez avec Florent, qui comprend qu’elle lui ment et lui cache quelque chose. Il lui demande d’arrêter de se moquer de lui !…



Quant à Lucille, alors qu’Akim est à fond sur son nouveau projet, elle s’interroge sur sa vie professionnelle et en parle à Ludo.

Rendez-vous lundi 12 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

