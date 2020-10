« Star Wars 8 : les derniers Jedi » : secrets et anecdotes sur le film de TF1 ce soir

4.9 ( 11 )



« Star Wars 8 : les derniers Jedi » est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur TF1. Réalisé par Rian Johnson, il met en scène Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac,Mark Hamill et la regrettée Carrie Fisher.



Rendez-vous sur la planète TF1 ce soir dès 21h05 ou depuis tous vos appareils connectés sur le site et/ou l’application MYTF1 via sa fonction direct.

Un film qui débute là où s’est arrêté « Star Wars 7 : le retour de la force », c’est à dire quand le personnage de Rey retrouve Luke Skywalker.

« Star Wars 8 : les derniers Jedi » : histoire, résumé, synopsis

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de choquantes révélations sur le passé…



Le saviez-vous ?

ATTENTION SPOILERS….NE LISEZ PAS LA SUITE SI VOUS NE VOULEZ PAS SAVOIR

– Dans ce film on assiste à la mort de Luke Skywalker. Une lubie de Disney comme certains l’ont un peu vite martelé ? Et bien non. Récemment on a appris que George Lucas avait lui aussi prévu de faire mourir le personnage.

– La mort de Luke Skywalker n’a pas été du goût de Mark Hamill. Lors de la Star Wars Celebration 2017, l’acteur a déclaré être autant surpris que choqué…

– En une seule journée la bande-annonce de ce film a affiché 120.1 millions de vue faisant d’elle l’une des plus vues de tous les temps le jour de sa mise en ligne.

– Box-Office : malgré des critiques assassines, gros succès au box-office mondial avec pas moins de 1.32 milliard de dollars de recettes. En France 7 076 549 spectateurs se sont rués en salles pour le découvrir.

« Star Wars 8 : les derniers Jedi » : bande-annonce vidéo

(Re)plongez dans l’univers « Star Wars » ce soir dès 21h05 sur TF1.

