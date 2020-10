« The Voice Kids » du 3 octobre 2020 : ce soir demi-finale !

5 ( 4 )

« The Voice Kids » du 3 octobre 2020. Ce soir c’est déjà l’heure de la demi-finale pour « The Voice Kids » 2020. Et oui le temps passe décidément très vite non ? Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir l’émission en replay ou découvrir des vidéos bonus de nos jeunes talents.



« The Voice Kids » du 3 octobre 2020 : première demi-finale

Et cette demi-finale s’annonce intense et exceptionnelle pour nos 4 coachs Jenifer, Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori. Ils seront accompagnés de leurs seize talents et des musiciens. Ensemble ils nous ont préparé une demi-finale d’anthologie.

Les règles de la soirée sont très simples : nos jeunes talents vont chacun leur tour interpréter un titre de leur choix, une chanson qui les aidera à atteindre le sommet de la compétition.

Et si la tâche ne s’annonce pas facile pour eux, elle sera plus compliquée encore pour les coachs. Chacun d’entre-eux ne pourra en choisir que deux !



Qui sont les qualifiés pour la demi-finale ?

Et la question que vous vous posez peut-être est : « Qui sont les qualifiés pour cette demi-finale de « The Voice Kids » ? Et bien voici la liste :

Team Patrick Fiori

Rébecca, Samvel, Alice et Ema

Team Kendji Girac

Naomi, Abdellah, Jody et Chiara

Team Jenifer

Sarah, Lena, Lissandro et Lohi

Team Soprano

Enzo, Timéo, Zoé et Rania

Alors quels sont les 8 candidats qui vont se qualifier pour la finale de samedi prochain ? Réponse ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Nikos Aliagas, Karine Ferri, nos 4 coachs et bien sûr nos 16 talents !

