The Voice Kids 2024 : et le gagnant est... Résumé et replay de la finale (5 octobre 2024)

The Voice la finale du samedi 5 octobre 2024, résumé et replay – C’est parti pour la grande finale de la saison 2024 de The Voice Kids. Ce soir, Lara Fabian, Slimane, Claudio Capéo et Patrick Fiori ont chacun un talent finaliste et l’un d’eux sera sacré gagnant à l’issue de cette soirée.





Les finalistes et les coachs ouvrent le bal sur une collégiale sur « Dansons tant qu’on est vivant (Celebration) ». Nikos annonce ensuite que les votes sont ouverts !







April, finaliste de Patrick Fiori, débute. Elle chante avec Jenifer sur « Ma révolution ». C’est ensuite Tim qui chante avec Patrick Bruel sur « Qui a le droit ».

Coline, finaliste de Slimane, reprend « Quand on a que l’amour » de Jacques Brel. Et Louis, finaliste de Claudio Capéo, reprend « Beautiful Things » de Benson Boone.



Kendji Girac vient interpréter son nouveau single, « Si seulement ». Iseult partage ensuite un duo avec Coline sur « Corps ».

Tim est de retour pour reprendre « Popcorn salé » de Santa. Louis chante « Un homme » avec Jérémy Frérot. Et April reprend « Écris l’histoire » de Grégory Lemarchal.

Place aux duos avec les coachs. Lara Fabian chante « Mistral Gagnant » de Renaud avec Tim. Coline et Slimane reprennent ensuite « Chanter » de Florent Pagny. April et Patrick Fiori reprennent « Les feux d’artifices » de Calogéro. Et enfin Louis et Claudio Capéo chantent « Elle est d’ailleurs » de Pierre Bachelet.

The Voice Kids du 5 octobre 2024, et le gagnant est…

23h32 : C’est l’heure des résultats ! Nikos annonce que le gagnant est : Tim de l’équipe de Lara Fabian !

The Voice Kids du 5 octobre 2024, le replay

Cette finale de la saison 2024 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce dernier prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Samedi prochain, retrouvez le lancement de la Star Academy 2024 !