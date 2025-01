The Voice Kids : sortie du single de Durel « Ma chance »

Publicité





Le 31 janvier 2025 marque une étape importante pour Durel, lauréat de la neuvième saison de « The Voice Kids » en 2023, avec la sortie de son tout premier single intitulé « Ma chance ». À seulement 14 ans, ce jeune talent, originaire de Brunoy dans l’Essonne, avait conquis le cœur du public et des coachs par ses interprétations émouvantes de classiques tels que « La bohème » de Charles Aznavour et « L’hymne à l’amour » d’Édith Piaf.











Durel a annoncé la sortie de « Ma chance » sur ses comptes des réseaux sociaux, invitant ses fans à découvrir ce nouveau titre disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes de streaming. Le titre a été écrit par Slimane, qui était son coach dans The Voice Kids.

Avec « Ma chance », Durel entame une nouvelle phase de sa carrière musicale, promettant de toucher un large public grâce à sa voix unique et son interprétation sincère.

Écoutez « Ma chance », le premier single de Durel



