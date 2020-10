« L’héritage » avec Thomas Jouannet et Barbara Cabrita : ce soir sur France 3 (rediffusion)

4.3 ( 6 )



« L’héritage » avec Thomas Jouannet et Barbara Cabrita est en mode rediffusion ce soir sur France 3. Réalisé par Laurent DUSSAUX, ce téléfilm est porté par Thomas Jouannet, Barbara Cabrita, Diane ROBERT ou bien encore Romane PORTAIL. À voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première, replay et streaming gratuit sur France.TV.



« L’héritage » avec Thomas Jouannet et Barbara Cabrita : rappel de l’histoire

Lorsque Christophe Perrin, un ostréiculteur reconnu du bassin d’Arcachon, est victime d’une tentative d’assassinat, ses trois filles se pressent à son chevet. Handicapé par sa blessure, leur père ne pourra plus s’occuper de L’Héritage, l’exploitation ostréicole familiale depuis des générations. Nathalie et Marianne aimeraient la vendre. Tessa, la benjamine, refuse et décide d’en reprendre les rênes.

Nouveau succès d’audience ?

Lors de sa première diffusion sur France 3, c’était en octobre 2019, le téléfilm s’était imposé en tête des audiences en réunissant 3.8 millions de Français pour 20.3% de part de marché sur l’ensemble du public.



En sera t-il de même ce soir pour sa seconde diffusion sur la chaîne ? « L’héritage » c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 ou sur France.TV. Nouveau carton d’audience pour France 3 en ce samedi soir ?

