« Tous en cuisine » du 6 octobre : ingrédients pour l’unique recette de Cyril Lignac ce soir

4.8 ( 16 )



Annonces





« Tous en cuisine » du 6 octobre 2020. Une seule et unique recette ce soir dans l’émission de Cyril Lignac « Tous en cuisine » en direct sur M6. Pour ce dernier mardi de la nouvelle saison, rendez-vous dès 18h40 sur la chaîne en compagnie du chef préféré des Français, de Jérôme Anthony et de leurs invités.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Au menu ce soir : Cataplana aux fruits de mer

« Tous en cuisine » du 6 octobre 2020 : ingrédients et ustensiles nécesaires

Voici ce qu’il vous pour réaliser cette recette.

Les ingrédients pour 4 personnes



Annonces





– 4 morceaux de lotte de 90 g

– 8 crevettes roses crues de type gambas

– 200 g de moules

– 200 g de palourdes

– 1 oignon épluché et émincé

– 1 poivron vert lavé coupé en 4, et épépiné, épluché et émincé

– 1 poivron rouge lavé coupé en 4, et épépiné, épluché et émincé

– 3 pommes de terre épluchées

– 200 g de sauce tomate

– 2 cuill. à soupe de persil haché

– 2 tomates lavées

– 10 cl de vin blanc

– huile d’olive

– huile de friture

– sel fin

Les ustensiles

1 cataplana ou 1 wok avec le couvercle

1 spatule

1 casserole + 1 écumoire + 1 assiette avec une feuille de papier absorbant

Maintenant que vous avez la liste de tout ce qu’il vous faut, rendez-vous dès 18h40 sur M6 et 6Play pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de cette recette.

N’oubliez pas également que toutes les recettes (instructions, étapes, déroule…) sont disponibles sur les compte Facebook et/ou Instragram de Cyril Lignac, de M6 ou sur CuisineAZ.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés