Un si grand soleil : Bilal contacte Johanna, Claire s’enfonce, ce qui vous attend mardi 13 octobre (épisode n°501 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Claire semble perdre totalement les pédales, que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? On peut déjà vous dire que dans l’épisode 501 du mardi 13 octobre, Claire va continuer encore un peu plus de s’enfoncer…



En effet, Claire va continuer de mentir à Florent et lui propose d’inviter Myriam à dîner.



Mais au cours de la journée, Claire et Myriam vont carrément faire appel à un receleur pour écouler le butin du cambriolage de la veille. Elles empochent 3000 euros et Claire affirme être prête à recommencer ! Elles vont faire du shopping et profitent de la vie avant de retrouver Florent, qui se pose des questions sur cette nouvelle amitié…

De son côté, Bilal veut faire partie de la vie du bébé et en parle à Elise lors d’un déjeuner. Mais elle lui rappelle qu’il ne sera qu’un ami de la famille pour ce bébé et Sofia fait irruption pour le recadrer encore une fois. Bilal décide alors de contacter Johanna, qui lui propose de faire une reconnaissance anticipée. Il aura alors les mêmes droits qu’Elise mais Sofia n’en aura plus aucun…



Rendez-vous mardi 13 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

