Un si grand soleil en avance : Camille apprend pour Elsa (résumé + vidéo épisode n°493 du 2 octobre 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Camille va découvrir qu’Elsa est de retour ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, elle va entendre Manu parler d’Elsa au téléphone…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 493

Camille a surpris une conversation entre son père et un indic. Elle a compris que Manu recherchait Elsa mais elle pense qu’il la cherche pour l’arrêter ! Manu ne peut pas lui dire la vérité mais il lui explique qu’il la recherche car il veut la retrouver avant qu’elle ne fasse une bêtise. Camille le croit et lui rappelle ce qu’ils lui doivent… Manu lui fait promettre de ne parler d’Elsa à personne.

Et alors qu’Alex recueille d’étonnante révélations, Virgile est prêt à se remettre en selle pour aider une vieille amie. Eliott, quant à lui, n’est pas né de la dernière pluie…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 2 octobre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

