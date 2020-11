« 12 coups de midi » vidéo : Léo hésite à rester, l’étoile mystérieuse dévoile un nouvel indice

4.5 ( 20 )



Annonces





« 12 coups de midi » vidéo. Léo, actuel maître de midi, a un objectif : remporter sa 4ème étoile mystérieuse. Oui mais après ? Et bien sachez qu’il hésite à quitter le jeu en raison de ses études qu’il entend bien ne pas abandonner. Et si son papa est compétiteur dans l’âme, Léo lui hésite à rester après cette 4ème étoile qu’il va, et ce n’est plus un secret, décrocher. Alors va t-il imiter Xavier et quitter le jeu sans jamais avoir perdu ?



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« 12 coups de midi » vidéo

Regardez maintenant cette vidéo replay dans laquelle Léo et son papa évoquent cette possibilité de départ.

Après ce ne sont que des mots…. Les actes devront suivre, ou pas…

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse de « 12 coups de midi » ?

Sinon sachez qu’un nouvel indice a fait son apparition sur l’étoile de midi. Il s’agit d’une petite tête de mort… Elle est située en bas de l’étoile, sous les couteaux.



Annonces



Annonces



Annonces





Rappel de tous les indices : Un bateau à voiles, un coucher de soleil, des couteaux, une plante – à priori une aloe vera, un tigre, des ballons en forme de coeur, un savon et son porte-savon, un plumeau et donc une tête de mort.

Tous les noms proposés : Jean-Luc Reichmann, Gérard Depardieu Christian Clavier, Vincent Moscato, Bradely Cooper, Clovis Cornillac, Jane Birkin, Roger Federer, Claude Lelouch, Jean-Louis Trintignant, Stéphane Plaza, Emmanuelle Béat, Sandrine Kiberlain, Sylvester Stallone, Sandra Bullock, Tiger Woods, Angelina Jolie, Marie Gillain, Mike Tyson, Aimé Jacquet, Kad Merad, Matt Pokora, Patrick Bosso, Tom Leeb, Virginie Ledoyen.

« Les 12 coups de midi » vous donnent rendez-vous aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

Léo jouera pour une 89ème participation et débutera l’émission avec une cagnotte de 361.668 euros.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 20 Aucune note

Liens sponsorisés