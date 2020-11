Ce soir dans « Koh-Lanta, les 4 Terres », c’est l’épreuve de l’orientation (VIDEO épisode 14)

4.4 ( 7 )



Koh-Lanta les 4 Terres au programme TV de ce vendredi 27 novembre 2020 – Ce soir dans l’épisode 14 de « Koh-Lanta, les 4 Terres », après l’élimination d’Angélique la semaine dernière, place à la première partie de la finale et la mythique épreuve de l’orientation ! Ils sont encore cinq aventuriers en course et tous rêvent d’être sur les poteaux !



A suivre également en live streaming et en replay sur myTF1.



Loïc, Lola, Brice, Alexandra et Dorian sont les finalistes de « Koh-Lanta les 4 Terres » mais ils ne seront que trois à pouvoir monter sur les poteaux.

Qui fera honneur à sa région et se qualifiera pour remporter le titre tant envié d’ultime aventurier et les 100 000 euros promis au vainqueur ? Qui brillera sur l’éprouvante épreuve d’orientation ?



Qui gardera son cap et ses nerfs ? Qui seront les trois finalistes à avoir le privilège de monter sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta ?

Toutes les réponses ce soir dans Koh-Lanta les 4 Terres !

Koh-Lanta les 4 Terres – vidéo premières minutes de l’épisode du 27 novembre





