Audiences TV prime 31 octobre 2020 : « Mask Singer » battu par « France / Irlande »

Audiences TV prime 31 octobre 2020. Hier premier samedi de reconfinement et cela s’est ressenti sur les chiffres de l’audimat avec des performances à la hausse pour tout le monde.



Et c’est France 2 qui s’impose avec du rugby. En clôture du tournoi des six nations, la chaîne proposait le le match « France / Irlande ». Et si la France a gagné, cela n’a pas été suffisant pour remporter ce tournoi mythique. Verdict : 5.59 millions de supporters soit 22.4% de ceux qui avaient choisi de passer cette soirée devant la petite lucarne.

#AUDIENCES

Hier soir, @France2tv proposait de suivre en direct, le dernier match du #XVdeFrance dans le cadre du Tournoi des #SixNations. #FRAIRL a rassemblé en moyenne 5,6 M de tvsp pour 22,4% de PdA (pic à 6,3 M). La chaîne s'est ainsi placée leader sur cette tranche horaire. pic.twitter.com/JDhJTi9ys5 — France2ServicePresse (@France2_Presse) November 1, 2020



Résumé du match en images

Audiences TV prime 31 octobre 2020 : les autres chaînes

« Mask Singer » est en seconde position. Alors la renarde et le hibou ont été démasqués, 4.68 millions de Français ont participé à l’enquête soit 21.1 % du public présent devant son poste de télévision.



Retenez toutefois une place de leader sur l’ensemble de la soirée et sur les cibles dites commerciales avec par exemple 35.8% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 52% sur les 4-10 ans.

#Audiences @TF1 Très belles performances pour #MaskSinger et leader sur l'ens de la soirée 📌4,7 M de Téléspectateurs ✅36% PdA Frda-50

✅30% PdA 25/49

✅52% PdA 4/10

✅39% PdA 15/24

✅38% PdA 15/34 Rdv sam pro avec @CamilleCombal & les enquêteurs à 21:05 sur #TF1

▶️@Mytf1 pic.twitter.com/3lYDJE0waG — TF1 Pro (@TF1Pro) November 1, 2020

France 3 n’a pas démérité avec des épisodes en rediffusion de « Commaissaire Magellan ». Le premier d’entre-eux « « Mise en bière » » a pu compter sur 3.78 millions de fidèles pour 14.7% de part de marché.

Sur M6 un seul épisode inédit de la saison « The Rookie : le flic de Los Angeles » était proposé. Il a réuni 2.16 millions de fidèles pour 8.1% de part d’audience moyenne.

Et comme souvent le samedi soir c’est France 5 qui complète le top 5 avec son magazine « Echappées belles » qui hier soir nous emmenait à découverte des plus beaux villages d’Île-de-France. 1.17 million d’amoureux de belles images et 4.5% de part de marché.

Notez qu’Arte était également au dessus du million de téléspectateurs avec la rediffusion du documentaire « Le tragique destin des Romanov » vu ou revu par 1.09 million de personnes (4.2% de pda).

