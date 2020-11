4.8 ( 11 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 1er novembre 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.



« Sept à huit » du dimanche 1er novembre 2020 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life ». À Nice, l’émotion et l’enquête après l’attentat de la Basilique Notre-Dame qui a coûté la vie à 3 personnes.

Et dans « 7 à 8 », les hôpitaux face à la seconde vague de Covid-19. Après le choc du printemps, comment les équipes soignantes luttent-elles à nouveau pour éviter la submersion.

Miliciens armés, évangélistes radicaux ou citoyens conspirationnistes, ils sont les soutiens les plus extrêmes de Donald Trump. Certains se disent prêts à prendre les armes en cas de défaite de leur candidat.



Enfin le portrait de la semaine sera consacré à Carlos Ghosn. Alors qu’il ne s’était pas exprimé à la télévision depuis plusieurs mois, il répondra en exclusivité aux questions d’ Audrey Crespo-Mara dans le « Portrait de la Semaine ».

D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 1er novembre 2020. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

