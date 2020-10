« Mask Singer » replay : la renarde et le hibou démasqués et dernières rumeurs sur les autres masques !

4.9 ( 8 )



« Mask Singer » replay du 31 octobre 2020. Et voilà le troisième numéro de la saison 2 de « Mask Singer » est à présent terminé. Un prime au terme duquel deux personnalités ont été démasquées et qui aura été aussi l’occasion de découvrir le corbeau, ce personnage qui sait tout sur tout le monde et qui s’est même amusé à dévoiler une partie du numéro de téléphone de Jarry…



Si vous n’y étiez pas, on résume en quelques lignes ce qu’il convient de retenir…

« Mask Singer » replay : la renarde et le hibou démasqués

Deux personnalités ont été démasquées ce soir. À commencer par la renarde derrière laquelle se cachait l’animatrice et comédienne Valérie Damidot.

Un peu moins prévisible, on a également découvert l’identité de celui se cachait derrière le masque du hibou. Et il s’agissait du chanteur Dave dont les indices étaient quand même franchement tirés par les cheveux. Seule sa voix l’a quelque peu trahi…



#MaskSinger

Moi, je m’en doutais, mais vous, l’aviez-vous deviné chez vous ? pic.twitter.com/m65iPpa55s — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) October 31, 2020

Les rumeurs sur les autres masques

Qui se cachent derrière les autres masques ? On hésite toujours beaucoup du côté des enquêteurs comme du côté des téléspectateurs. Mais pour certains, les certitudes d’hier sont devenues totalement obsolètes. En cause de nouveaux indices quelque peu déroutants…

– Pour le squelette, c’est toujours le nom de Djibril Cisse qui revient le plus souvent même si Adil Rami est également cité;

– Pour le requin, ça part un peu dans tous les sens. Sont cités pêle-mêle : Basile Boli, Tomer Sisley, Fabrice Éboué;

– Pour le manchot, c’est le nom de Larusso qui est encore le plus cité cette semaine. Mais ça patauge grave. Plusieurs noms sont évoqués sur les réseaux sociaux comme Priscilla Betti ou Lorie;

– Pour l’araignée, le nom de Delphine Wespiser continue d’être souvent cité sur les réseaux sociaux en raison de plusieurs références à Fort Boyard dans les premiers magnétos. Mais désormais c’est le nom de Karine Ferri qui prend peu à peu le dessus;

– Pour le robot, le nom de Daniel Levy semble désormais une évidence;

– La pieuvre continue de diviser. Les noms qui reviennent sont ceux de Marie-Anne Chazel et d’Armelle;

– Quant au fameux dragon, celui qui passe son temps à donner des coups de pieds à Camille Combal, le mystère reste entier. Des noms de chefs continuent de circuler comme Norbert Tarayre, Philippe Etchebest ou Cyril Lignac. Sauf que de plus en plus de téléspectateurs sont persuadés que c’est un acteur qui se cache derrière ce costume. Issa Doumbia et Laurent Ournac sont les plus mentionnés.

Retrouvez « Mask Singer » samedi prochain sur TF1 dès 21h05 mais aussi à tout moment sur MYTF1 avec des vidéos bonus exclusives, des extraits et bien sûr le replay intégral de vos émissions.

Et la semaine prochaine dans « Mask Singer » les choses sérieuses vont commencer. En jeu une qualification pour la demi-finale !

