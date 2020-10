« Commissaire Magellan » du 31 octobre 2020 : ce soir les épisodes « Mise en bière » et « Rose sanglante »

4.4 ( 9 )

« Commissaire Magellan » du 31 octobre 2020. Ce soir sur France 3 retrouvez deux épisodes en rediffusion de votre série « Commissaire Magellan » . Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces





Au programme ce soir « Mise en bière » et « Rose sanglante ».

« Commissaire Magellan » du 31 octobre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Mise en bière » avec Dounia Coesens et Olivier Sitruck en guests

Alors que la fête de la bière vient d’animer Saignac, le cadavre de Christophe Diaz est retrouvé à la Brasserie des Trois Amis. Jeune brasseur prometteur, il venait de remporter le prix de la meilleure bière artisanale et était en rivalité avec son beau-père Claude Verague que tout le monde surnomme « Le Maître de l’Orge » et qui l’avait formé 20 ans plus tôt. Une relation très forte où les egos se mêlent à des liens familiaux conflictuels puisque Christophe avait épousé Virginie, la fille de Claude. Pour élucider ce meurtre, Magellan va donc devoir décrypter les rouages du clan Verague et mettre à jour de lourds secrets enfouis.



Annonces





🔍 A son tour d'être sur la sellette… Retrouvez le commissaire Magellan, samedi à 21.05 ! pic.twitter.com/vu1ruhhQjM — France 3 (@France3tv) October 30, 2020

« Rose sanglante » avec Vanessa Demouy en guest

Dans sa serre, Nadège Valière bichonne le rosier qu’elle présentera le lendemain à la finale d’un concours. Soudain, elle est frappée à la tête et s’écroule. Magellan apprend que la victime faisait partie d’une dynastie d’horticulteurs spécialisés dans les roses. Jaloux du succès de ses concurrents, le voisin, Sébastien Farini, obtenteur de roses lui aussi, accuse un des membres de la famille Valière d’avoir introduit un parasite dans son exploitation. Aurait-il pu aller jusqu’au meurtre ? Magellan est intrigué par une autre accusation de Sébastien, qui prétend qu’un des membres du jury aurait été soudoyé par le clan Valière…

Double enquête pour le « Commissaire Magellan » ce soir sur France 3 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés