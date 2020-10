« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 31 octobre 2020 : attention 1 seul épisode inédit ce soir sur M6

4.6 ( 13 )



« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 31 octobre 2020. On termine le mois comme on l’avait commencé. Ce soir beau Nathan FILLION, alias « The Rookie : le flic de Los Angeles », est de retour sur M6 mais pour un seul épisode inédit de la saison 2 contrairement à ce qui était annoncé au départ. Bref le confinement va encore perturber la diffusion de nos programmes télé.



Au programme de ce dernier samedi du mois d’octobre, l’épisode 15 « Usurpation d’identité ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et/ou en replay et streaming vidéo sur 6play.

Saison 2 – épisode 15 : Usurpation d’identité

Nolan découvre que son identité a été usurpée lorsqu’il se rend compte qu’il n’a plus d’argent sur son compte en banque. Cette situation compromet son rang dans la police. Lopez et Grey témoignent à l’audience de libération conditionnelle de l’assassin d’un ancien collègue.



Et juste après

Dès 21h55, 5 épisodes de la saison 1 seront proposés en rediffusion. Les épisodes 15, 16, 7, 8 et 9.

Voici le résumé des deux premiers

Saison 1 – épisode 15 : La chasse à l’homme (21h55)

Après l’accident d’un bus de prisonniers, des détenus sont blessés et d’autres en profitent pour s’enfuir. Les agents organisent une chasse à l’homme durant laquelle ils affrontent de rudes épreuves…

Saison 1 – épisode 16 : Le contrat (22h50)

Tous les agents sont soumis à une inspection générale afin de vérifier leurs méthodes de travail. Les agents Chen et Bradford interpellent l’acteur Mario Lopez, après une infraction au code de la route. L’agent Nolan est au cœur d’un dangereux règlement de compte après l’intervention d’une membre d’un gang…

Quelle audience en plein confinement ?

Alors que le confinement est de retour, on peut s’attendre à de meilleurs résultats d’audience. La semaine dernière la série a convaincu 2.31 millions de fans pour une part d’audience moyenne de 10.1% (moyenne des deux épisodes, ndrl).

Ce soir ne ratez pas la suite de la saison 2 de « The Rookie : le flic de Los Angeles ». À suivre dès 21h05 sur M6 et/ou sur 6play. Bonne soirée télé à tous !

