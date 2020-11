Demain nous appartient en avance : Gabriel arrêté par la police (résumé + vidéo épisode 800 DNA du 19 novembre 2020)

4.9 ( 8 )



Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 800 du jeudi 19 novembre 2020 – Après la découverte faite par Georges et Aurore hier, ce soir Gabriel est dans de sales draps dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, il est arrêté par la police et doit suivre Karim au commissariat !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 800

Rebondissement dans l’affaire de l’agression de Charlie ! La police a de nouveaux éléments à charge contre Gabriel Guého, le capitaine Saeed vient donc le chercher pour l’interroger au commissariat…

Et alors que Karim est persuadé de pouvoir enfin boucler l’affaire, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux oriente la police sur une nouvelle piste. Victoire n’arrive pas à résoudre ses problèmes avec Georges et prend une grande décision. Renaud annonce à Solenne une nouvelle qui pourrait lui ouvrir de nouvelles perspectives.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 800 du 19 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

