Hier soir René Malleville a été un brin malmené dans l’émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste ». Alors qu’il avait beaucoup bossé sur les accusations dont fait l’objet le professeur Didier Raoult, le célèbre chroniqueur marseillais a été moqué à plusieurs reprises alors qu’il tentait de mettre en avant le fruit de ses recherches.



Agacé par ce qui apparaît pour lui comme un manque de respect par rapport au travail fourni, René Malleville s’est emporté menaçant une première fois de quitter le plateau.

Et si l’animateur a réussi à le calmer, reste que l’ambiance est ensuite restée particulièrement tendue d’autant que les moqueries ont continué même si elles étaient un peu plus « discrètes ».

René Malleville annonce son départ de TPMP !

Une fois l’orage passé et l’émission terminée, René a envoyé un message à Cyril Hanouna pour lui annoncer qu’il quitterait l’émission aujourd’hui, ce jeudi soir étant sa dernière participation à l’émission. Puis il partagé ce message sur son compte Twitter officiel.



Une décision qu’il attribue au comportement de Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi. Voici ce qu’il a écrit :

« Bonsoir Cyril, je m’excuse mais demain est mon dernier jour. Marre de cet abruti de Castaldi et de Jean Michel. Si tu n’étais pas là, ils seraient personne. Au début, allez, c’était un bizutage, mais là ça va plus. J’ai 73 ans, j’ai eu une vie trépidante, respecté par tout le monde, je ne viens pas dans ton émission pour qu’on me prenne pour un con. À Marseille ils m’idolâtrent mais commencent a me demander ce que je fout là. J’ai une famille, ma femme, mes trois enfants et mes cinq petits enfants qui ont une putain de haine, je te dis pas. Donc voilà, je préfère arrêter avant que je fasse une connerie. Ils ne me connaissent. Je préfère en rester là. Bises mon ami. »

Message à @Cyrilhanouna. Demain est mon dernier jour. pic.twitter.com/PSEixWiUjJ — René Malleville (@renemalleville) November 18, 2020

Alors René va t-il vraiment quitter l’émission ce soir ? Souvent piégé par les équipes de TPMP, René n’est-il tout simplement pas en train de leur tendre un piège ? Cyril Hanouna va t-il tout mettre en oeuvre pour calmer le chroniqueur et le faire revenir sur sa décision ? René, Jean-Michel et Benjamin vont-ils signer un armistice ?

Et s’il s’agissait simplement d’un énorme buzz ?

Réponse à toutes ces questions ce soir sur C8 dès 19h40 dans Touche pas à mon poste.

