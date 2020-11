Un si grand soleil en avance : Enzo va parler à Claire (résumé + vidéo épisode n°520 du 19 novembre 2020)

Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Après un jour d’interruption de la diffusion, Elsa reconnait être toujours amoureuse de Manu ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, alors que Manu la cherche à nouveau et que Virgile est sous pression, Elsa confie qu’elle aime toujours le flic…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Alors que Sabine lui a annoncé que Florent a décidé de quitter Claire et qu’il s’installe un moment avec eux, Enzo décide d’aller parler à Claire. Enzo tient à la remercier pour l’avoir toujours soutenu, aussi bien pendant sa thérapie que quand Inès l’a quitté. Il affirme qu’il s’en est sorti grâce à elle et il regrette que son père l’ait quittée… Il espère qu’ils pourront quand même se revoir de temps en temps.



Quant à Elisabeth, se serait-elle découvert une nouvelle vocation ? Myriam, de son côté, veut tourner la page et commencer une nouvelle vie.

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

