Demain nous appartient spoiler : Georges de retour au commissariat (VIDEO)

4.9 ( 7 )



Annonces





Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Georges est au centre des disputes entre sa petite amie, Victoire, et sa mère, Mona, depuis quelques temps dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, le courant ne passe pas du tout entre Victoire et sa belle-mère et Georges a bien du mal à calmer le jeu…



Annonces



Annonces

Et dans quelques jours, il va avoir une idée pour quitter l’ambiance pesante de l’appartement : retourner travailler !



Annonces



Annonces



Annonces





Au commissariat, Martin reçoit la visite surprise de Georges dans son bureau. Ce dernier lui fait part de son envie de reprendre du service. Le commandant Constant cependant, hésite à valider son retour avant la fin de sa convalescence. Mais pour échapper aux disputes incessantes entre Victoire et Mona, Georges est prêt à faire n’importe quoi !

Demain nous appartient spoiler Georges reprend le travail



Annonces





▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés